Meloni | nemico Ue è incapacità decidere

Giorgia Meloni sottolinea come l'incapacità decisionale dell'Unione Europea rappresenti un ostacolo, invitando a un approccio pragmatico e privo di dogmatismi ideologici. Questa strategia, secondo la premier, è fondamentale per affrontare le sfide derivanti dalla nuova politica di sicurezza americana, puntando a una risposta più efficace e coordinata tra gli Stati membri.

12.40 Serve "uno sguardo pragmatico capace di superare dogmatismi ideologici. Questa la strada maestra per rispondere alla nuova strategia di sicurezza americana. Inutile e dannoso lanciare strali contro un nemico immaginario,il vero nemico sono l'incapacità di decidere e l' ideologia del declino che l'Ue ha drammaticamente sposato in questi anni". Così la premier Meloni, alla Camera. In vista del Consiglio Ue, rivendica: l'Italia in Europa "non da comprimaria ma da protagonista". E sul bilancio Ue: no "pagare di più per ottenere di meno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

