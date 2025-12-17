Meloni | Mosca impantanata difficoltà che può costringerla ad accordo
Il conflitto in Ucraina prosegue con difficoltà crescenti per Mosca, che si trova in una fase di stallo. Secondo fonti recenti, le conquiste territoriali si sono ridotte a una piccola percentuale, evidenziando le sfide e i sacrifici affrontati dalle forze russe. La situazione sul campo potrebbe spingere Mosca verso una possibile ricerca di accordi.
Roma, 17 dic. (askanews) – “La realtà sul campo è che Mosca si è impantanata in una durissima guerra di posizione tanto che dalla fine del 2022 a oggi è riuscita a conquistare appena l’1,45% del territorio ucraino, peraltro a costo di enormi sacrifici in termini di uomini e mezzi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in aula alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2025. “Questa difficoltà – ha aggiunto – è l’unica cosa che può costringere Mosca a un accordo ed è una difficoltà che è stata garantita dal coraggio degli ucraini e dal sostegno occidentale alla nazione aggredìta”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
