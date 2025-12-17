Meloni L' italia non manderà soldati in Ucraina da Mosca pretese irragionevoli
Il consiglio europeo si prepara ad affrontare temi cruciali, con la guerra in Ucraina al centro delle discussioni. Meloni sottolinea la fermezza dell’Italia nel non inviare soldati e definisce irragionevoli le pretese di Mosca. La situazione rimane tesa, mentre l’attenzione internazionale si concentra sulla risoluzione di un conflitto che continua a coinvolgere l’intera comunità europea.
ROMA (ITALPRESS) – “Il consiglio europeo ha in agenda diversi tema di estrema rilevanza, ma a occupare un ruolo di primo piano sarà ancora un a volta la guerra di invasione russa all'Ucraina”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. “Mosca è impantanata” in questa guerra, “ha conquistato l'1,45% del territorio ucraino a costo di enormi sacrifici, questa enorme difficoltà è l'unica cosa che può costringere Mosca a un accordo”, ha aggiunto. “A Berlino c'è stato un clima costruttivo e unitario, ne è scaturita una dichiarazione unitaria che riprende le priorità che l'Italia ha sostenuto in questi mesi”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
