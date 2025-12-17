Meloni | L' Italia non intende inviare soldati in Ucraina – Il video

Il 17 dicembre 2025, Meloni ha confermato che l'Italia non invierà truppe in Ucraina. La leader ha sottolineato l'opzione di una forza multinazionale guidata da volontari e ha ribadito la posizione del paese in merito alla presenza militare sul territorio ucraino.

Ucraina-Russia, Meloni: “Da Mosca pretese irragionevoli”. E ribadisce: “Italia non intende inviare soldati” - (Adnkronos) – Quella per la pace in Ucraina “è chiaramente una trattativa estremamente complessa, che per arrivare a compimento non può, però, prescindere dalla volontà della Russia di contribuire al ... sassarinotizie.com

Rosy #Bindi: “Meloni dice che noi rosichiamo Io non rosico perché so che loro sono un fenomeno passeggero. La storia di Meloni e di questo governo non avrà molto futuro. Gli italiani capiranno quello che sta accadendo davvero. Ma noi dobbiamo farglielo x.com

Un’altra grande notizia che vi farà sognare. La Meloni e fratelli di italia avevano promesso di opporsi all’amichettismo e di premiare la meritocrazia. Come sempre (non) sono stati di parola. Leggete questa bellissima storia di talento e democrazia che ci raccon - facebook.com facebook

