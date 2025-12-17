Meloni | L' Italia non intende inviare soldati in Ucraina – Il video

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 dicembre 2025, Meloni ha confermato che l'Italia non invierà truppe in Ucraina. La leader ha sottolineato l'opzione di una forza multinazionale guidata da volontari e ha ribadito la posizione del paese in merito alla presenza militare sul territorio ucraino.

Immagine generica

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Per le garanzie di sicurezza all'Ucraina c'è tra l'altro l'ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale ucraina guidata dai volenterosi con la partecipazione volontaria dei paesi: approfitto per ribadire che l'Italia non intende inviare soldati in Ucraina". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Meloni: Entro fine anno decreto per inviare aiuti per popolazione Ucraina – Il video

Leggi anche: Meloni alla Camera: “Non invieremo soldati in Ucraina. Sugli asset russi chiederemo chiarezza sui rischi connessi” (video)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Meloni L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina

Video Meloni L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina

meloni italia intende inviareMeloni: L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina - (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Per le garanzie di sicurezza all'Ucraina c'è tra l'altro l'ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale ucraina ... msn.com

meloni italia intende inviareUcraina-Russia, Meloni: “Da Mosca pretese irragionevoli”. E ribadisce: “Italia non intende inviare soldati” - (Adnkronos) – Quella per la pace in Ucraina “è chiaramente una trattativa estremamente complessa, che per arrivare a compimento non può, però, prescindere dalla volontà della Russia di contribuire al ... sassarinotizie.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.