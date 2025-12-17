Meloni | L' Italia non intende inviare soldati in Ucraina – Il video
Il 17 dicembre 2025, Meloni ha confermato che l'Italia non invierà truppe in Ucraina. La leader ha sottolineato l'opzione di una forza multinazionale guidata da volontari e ha ribadito la posizione del paese in merito alla presenza militare sul territorio ucraino.
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Per le garanzie di sicurezza all'Ucraina c'è tra l'altro l'ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale ucraina guidata dai volenterosi con la partecipazione volontaria dei paesi: approfitto per ribadire che l'Italia non intende inviare soldati in Ucraina". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
