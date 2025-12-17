Meloni | L' Italia non ha avallato alcuna decisione sull' utilizzo degli asset russi – Il video

Il presidente Meloni chiarisce che l’Italia non ha approvato decisioni sull’uso degli asset russi, sottolineando l’importanza di un supporto finanziario continuativo all’Ucraina. Durante il Consiglio Ue, si discute di trovare soluzioni sostenibili per i Paesi membri, garantendo stabilità a breve e lungo termine. Un momento cruciale per definire la posizione europea in un contesto di crescente complessità internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Il Consiglio Ue è chiamato ad assicurare la continuità del sostegno finanziario" all'Ucraina con la "soluzione più sostenibile per i Paesi membri nel breve e lungo periodo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, parlando della decisione sull'eventuale uso degli asset russi congelati. "Trovare una soluzione sostenibile – ha aggiunto – sarà tutt'altro che semplice". Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ucraina, Meloni su asset russi: “Italia non ha avallato alcuna decisione”

Leggi anche: Tajani frena sugli asset russi: "Ci sono dubbi sull'utilizzo, l'Italia rischia un danno di immagine"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le Vecchie glorie celebrano un trionfo che non invecchia.

Meloni: L'Italia non ha avallato alcuna decisione sull'utilizzo degli asset russi - "Il Consiglio Ue è chiamato ad assicurare la continuità del sostegno finanziario" all'Ucraina con la "soluzione più sostenibile per i Paesi membri nel breve e lungo periodo". ilgiornale.it