Meloni | La Russia si è impantanata
Giorgia Meloni sottolinea che la Russia si è impantanata in una guerra di posizione, evidenziando l'importanza di mantenere la pressione. La premier italiana evidenzia come, nonostante la propaganda, la Russia stia affrontando enormi sacrifici nella difficile situazione bellica.
Giorgia Meloni: “La Russia si è impantanata, manteniamo la pressione” È importante “il mantenimento della pressione sulla Russia” che, a differenza di quanto dice la propaganda, “si è impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici. Questa difficoltà è l’unica cosa che può costringere Mosca a un accordo”. Lo ha detto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
