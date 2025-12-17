Durante le sue repliche alla Camera, Giorgia Meloni si rivolge alle opposizioni con fermezza, sottolineando l’importanza di conoscere e approfondire i dati fiscali. Con una serie di numeri e concetti chiari, la premier invita le forze di opposizione a studiare e comprendere meglio le questioni economiche, ribadendo la necessità di un dialogo informato e responsabile nel percorso verso il Consiglio europeo.

© Lapresse.it - Meloni, la ‘lezione’ sul gettito fiscale all’opposizione: “Se le cose non si sanno, si studiano”

Giorgia Meloni si rivolge all’opposizione e snocciola una serie di numeri e concetti rivolgendosi alle opposizioni nel corso delle repliche nell’Aula della Camera dopo la discussione sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. “Le cose o si dicono come sono o si studiano se non si sanno”, afferma la premier che viene più volta interrotta da commenti dei deputati presenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

