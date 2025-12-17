Meloni | ‘italiani chiedetevi perché l’opposizione ha bisogno di mentire’
Il dibattito politico si accende con parole forti e accuse che spesso sfiorano la verità. Meloni invita gli italiani a riflettere sulle motivazioni dietro le critiche all’attuale governo, sottolineando come molte delle affermazioni ascoltate siano distorte o false. Un appello a scrutinare con attenzione le fonti e le dichiarazioni, per comprendere meglio il quadro reale della situazione politica italiana.
“La gran parte delle cose che ho sentito in questa in quest’aula, delle accuse che sono state mosse al governo, non corrispondevano alla verità. L’unica cosa che posso dire non alla maggioranza e non all’opposizione, ma quegli italiani che dovessero guardarci da casa è chiedetevi perché l’opposizione ha bisogno di mentire”. Lo ha detto la. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Perché le lamentele di Meloni sulla presunta aggressività dell’opposizione sono inaccettabili
Leggi anche: Perché credo che l’accordo raggiunto da Trump per Gaza sia un duro colpo per l’opposizione al governo Meloni
Meloni: italiani chiedetevi perché opposizione ha bisogno mentire - 'La gran parte delle cose che ho sentito in questa in quest'aula, delle accuse che sono state mosse al governo, ... notizie.tiscali.it
Meloni: "Abbiamo ricostruito l'immagine dell'Italia" - Nel pieno della campagna elettorale per le Regionali in Puglia, Giorgia Meloni ha fatto tappa a Bari per sostenere il candidato del centrodestra Luigi Lobuono. tg24.sky.it
La Meloni non ha vinto perché è truccata bene - Cara Vincenza, rispondo volentieri alla tua domanda, che in realtà è già di per sé una risposta: no, non si vincono le elezioni perché si è “truccati bene”. ilgiornale.it
Giorgia Meloni arriva in Senato tra gli applausi dei Senatori.
Rosy #Bindi: “Meloni dice che noi rosichiamo Io non rosico perché so che loro sono un fenomeno passeggero. La storia di Meloni e di questo governo non avrà molto futuro. Gli italiani capiranno quello che sta accadendo davvero. Ma noi dobbiamo farglielo x.com
Il centrosinistra si attrezzi finalmente a parlare dell’Italia e degli italiani. Attaccare costantemente Giorgia Meloni e il Governo non vi porta da nessuna parte. Basta con questo teatrino: fate solo ridere. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.