Meloni | ‘italiani chiedetevi perché l’opposizione ha bisogno di mentire’

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito politico si accende con parole forti e accuse che spesso sfiorano la verità. Meloni invita gli italiani a riflettere sulle motivazioni dietro le critiche all’attuale governo, sottolineando come molte delle affermazioni ascoltate siano distorte o false. Un appello a scrutinare con attenzione le fonti e le dichiarazioni, per comprendere meglio il quadro reale della situazione politica italiana.

meloni 8216italiani chiedetevi perch233 l8217opposizione ha bisogno di mentire8217

© Imolaoggi.it - Meloni: ‘italiani, chiedetevi perché l’opposizione ha bisogno di mentire’

“La gran parte delle cose che ho sentito in questa in quest’aula, delle accuse che sono state mosse al governo, non corrispondevano alla verità. L’unica cosa che posso dire non alla maggioranza e non all’opposizione, ma quegli italiani che dovessero guardarci da casa è chiedetevi perché l’opposizione ha bisogno di mentire”. Lo ha detto la. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche: Perché le lamentele di Meloni sulla presunta aggressività dell’opposizione sono inaccettabili

Leggi anche: Perché credo che l’accordo raggiunto da Trump per Gaza sia un duro colpo per l’opposizione al governo Meloni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

meloni 8216italiani chiedetevi perch233Meloni: italiani chiedetevi perché opposizione ha bisogno mentire - 'La gran parte delle cose che ho sentito in questa in quest'aula, delle accuse che sono state mosse al governo, ... notizie.tiscali.it

Meloni: "Abbiamo ricostruito l'immagine dell'Italia" - Nel pieno della campagna elettorale per le Regionali in Puglia, Giorgia Meloni ha fatto tappa a Bari per sostenere il candidato del centrodestra Luigi Lobuono. tg24.sky.it

La Meloni non ha vinto perché è truccata bene - Cara Vincenza, rispondo volentieri alla tua domanda, che in realtà è già di per sé una risposta: no, non si vincono le elezioni perché si è “truccati bene”. ilgiornale.it

Giorgia Meloni arriva in Senato tra gli applausi dei Senatori.

Video Giorgia Meloni arriva in Senato tra gli applausi dei Senatori.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.