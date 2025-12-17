Meloni | ‘italiani chiedetevi perché l’opposizione ha bisogno di mentire’

Il dibattito politico si accende con parole forti e accuse che spesso sfiorano la verità. Meloni invita gli italiani a riflettere sulle motivazioni dietro le critiche all’attuale governo, sottolineando come molte delle affermazioni ascoltate siano distorte o false. Un appello a scrutinare con attenzione le fonti e le dichiarazioni, per comprendere meglio il quadro reale della situazione politica italiana.

Meloni: "Abbiamo ricostruito l'immagine dell'Italia" - Nel pieno della campagna elettorale per le Regionali in Puglia, Giorgia Meloni ha fatto tappa a Bari per sostenere il candidato del centrodestra Luigi Lobuono. tg24.sky.it

La Meloni non ha vinto perché è truccata bene - Cara Vincenza, rispondo volentieri alla tua domanda, che in realtà è già di per sé una risposta: no, non si vincono le elezioni perché si è “truccati bene”. ilgiornale.it

Giorgia Meloni arriva in Senato tra gli applausi dei Senatori.

Rosy #Bindi: “Meloni dice che noi rosichiamo Io non rosico perché so che loro sono un fenomeno passeggero. La storia di Meloni e di questo governo non avrà molto futuro. Gli italiani capiranno quello che sta accadendo davvero. Ma noi dobbiamo farglielo x.com

Il centrosinistra si attrezzi finalmente a parlare dell’Italia e degli italiani. Attaccare costantemente Giorgia Meloni e il Governo non vi porta da nessuna parte. Basta con questo teatrino: fate solo ridere. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.