Meloni interviene in Parlamento in vista del consiglio europeo segui la diretta streaming

Giorgia Meloni interviene in Parlamento alle 11.30 per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre. L’intervento, trasmesso in diretta streaming, si concentra sulle priorità e le questioni italiane che saranno discusse durante l’importante appuntamento europeo. Segui gli aggiornamenti e le dichiarazioni della presidente del Consiglio in questa occasione.

Meloni oggi in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue - 30: l'intervento ruoterà intorno alla guerra in Ucraina e all'uso dei proventi degli asset russi congelati per Kiev. tg24.sky.it

Agorà. . Un racconto corale della giornata conclusiva di Atreju, tra voci dal palco e umori del pubblico, Giorgia Meloni interviene sfidando apertamente la segretaria del partito democratico che non ha accettato l’invito a partecipare, ricorda il difficile momento in - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.