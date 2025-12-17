Meloni interviene in Parlamento in vista del consiglio europeo segui la diretta streaming
Giorgia Meloni interviene in Parlamento alle 11.30 per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre. L’intervento, trasmesso in diretta streaming, si concentra sulle priorità e le questioni italiane che saranno discusse durante l’importante appuntamento europeo. Segui gli aggiornamenti e le dichiarazioni della presidente del Consiglio in questa occasione.
Alle 11.30, nell’aula di montecitorio si svolgono le comunicazioni della presidente del consiglio Giorgia Meloni, in vista del consiglio europeo del 18 e 19 dicembre al termine delle quali inizia il dibattito. Al Senato la presidente consegna le comunicazioni e il dibattito e’ previsto nel pomeriggio. L'articolo Secolo d'Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Giorgia Meloni in Parlamento, la posizione dell'Italia in vista del Consiglio europeo
Leggi anche: Meloni al Senato in diretta, le comunicazioni sul Consiglio Europeo: sostegno a Kiev, dazi e pace a Gaza i dossier sul tavolo
Replica di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati. Collegatevi
In diretta le comunicazioni di Meloni alla Camera sul Consiglio Ue. Focus su Ucraina e asset russi - Al centro del discorso i negoziati di pace e il sostegno dell'Italia a Kyiv, con particolare attenzion ... ilfoglio.it
Meloni oggi in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue - 30: l'intervento ruoterà intorno alla guerra in Ucraina e all'uso dei proventi degli asset russi congelati per Kiev. tg24.sky.it
Agorà. . Un racconto corale della giornata conclusiva di Atreju, tra voci dal palco e umori del pubblico, Giorgia Meloni interviene sfidando apertamente la segretaria del partito democratico che non ha accettato l’invito a partecipare, ricorda il difficile momento in - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.