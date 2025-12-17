Meloni interviene in Parlamento in vista del consiglio europeo segui la diretta streaming

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni interviene in Parlamento alle 11.30 per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre. L’intervento, trasmesso in diretta streaming, si concentra sulle priorità e le questioni italiane che saranno discusse durante l’importante appuntamento europeo. Segui gli aggiornamenti e le dichiarazioni della presidente del Consiglio in questa occasione.

Alle 11.30, nell’aula di montecitorio si svolgono le comunicazioni della presidente del consiglio Giorgia Meloni, in vista del consiglio europeo del 18 e 19 dicembre al termine delle quali inizia il dibattito. Al Senato la presidente consegna le comunicazioni e il dibattito e’ previsto nel pomeriggio. L'articolo Secolo d'Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

