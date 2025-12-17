Meloni in Aula frena su asset e soldati | Non invieremo militari in Ucraina – La diretta

Giorgia Meloni torna in Aula per aggiornare il Parlamento sulle priorità europee, confermando la posizione del governo italiano. Durante la discussione, ha chiarito che l’Italia non invierà militari in Ucraina, mantenendo una posizione cauta e strategica. La sua presenza in Senato sottolinea l’importanza di affrontare temi cruciali legati alla sicurezza e alle alleanze europee, in un momento di tensioni internazionali e di complesse decisioni politiche.

La premier Giorgia Meloni è tornata in Senato per la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, che ha pronunciato in mattinata alla Camera e depositato in seguito a Palazzo Madama. Meloni è stata accolta dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Sul tavolo del vertice la questione più delicata sarà quella della gestione degli asset russi congelati. I leader dei Ventisette, dopo aver concordato di immobilizzare a tempo indeterminato quegli oltre 200 miliardi di beni, devono decidere se e come sbloccarl i così da finanziare l'Ucraina per almeno 90 miliardi per i prossimi due anni.

