Meloni | Il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro

La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini, ribadendo il suo ruolo nella difesa dei confini nazionali. La decisione della quinta sezione mette fine a un lungo iter giudiziario, sottolineando la validità delle scelte del ministro e chiarendo la posizione delle istituzioni in un contesto di grande attenzione mediatica e politica.

La sentenza di assoluzione per Matteo Salvini è diventata definitva con la decisione dei giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. " Difendere i confini non è reato ", è stata la prima reazione a caldo del vicepremier. " La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un Ministro che difende i confini dell'Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. Forza Matteo ", ha affermato Giorgia Meloni.

Meloni chiede un applauso per Salvini assolto: «Un ministro dell’Interno che difende i confini italiani fa il suo lavoro, niente di più» – Il video - «Chiedo un applauso per l’assoluzione del vicepremier Matteo Salvini dall’accusa infondata di sequestro di persona», dunque vale «il principio che un ministro dell’Interno che difende i confini italia ... open.online

Meloni: assoluzione Salvini su Open Arms conferma, 'difendere confini non e' reato' - "La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms e' una buona notizia e conferma un ... ilsole24ore.com

Giorgia Meloni L'Austria difende il Brennero, solo noi non difendiamo i confini dai migranti

