Meloni | Il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini, ribadendo il suo ruolo nella difesa dei confini nazionali. La decisione della quinta sezione mette fine a un lungo iter giudiziario, sottolineando la validità delle scelte del ministro e chiarendo la posizione delle istituzioni in un contesto di grande attenzione mediatica e politica.

meloni il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro

© Ilgiornale.it - Meloni: "Il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro"

La sentenza di assoluzione per Matteo Salvini è diventata definitva con la decisione dei giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. " Difendere i confini non è reato ", è stata la prima reazione a caldo del vicepremier. " La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un Ministro che difende i confini dell’Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. Forza Matteo ", ha affermato Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Open Arms, Salvini assolto. Meloni: "Il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro"

Leggi anche: Open Arms, Meloni al Senato chiede un applauso per l’assoluzione di Salvini: “Un ministro che difende i confini fa il suo lavoro”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il presidente Mattarella difende l'Europa: La Russia vuole ridefinirne i confini.

meloni ministro difende confiniMeloni: "Il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro" - La decisione definitiva dei giudici di Cassazione chiude il processo aperto contro il vicepremier. msn.com

meloni ministro difende confiniMeloni chiede un applauso per Salvini assolto: «Un ministro dell’Interno che difende i confini italiani fa il suo lavoro, niente di più» – Il video - «Chiedo un applauso per l’assoluzione del vicepremier Matteo Salvini dall’accusa infondata di sequestro di persona», dunque vale «il principio che un ministro dell’Interno che difende i confini italia ... open.online

meloni ministro difende confiniMeloni: assoluzione Salvini su Open Arms conferma, 'difendere confini non e' reato' - "La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms e' una buona notizia e conferma un ... ilsole24ore.com

Giorgia Meloni L'Austria difende il Brennero, solo noi non difendiamo i confini dai migranti

Video Giorgia Meloni L'Austria difende il Brennero, solo noi non difendiamo i confini dai migranti

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.