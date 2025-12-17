Meloni | Grazie all' approccio italiano stop al dogmatismo green in Europa
Durante un intervento alla Camera dei Deputati prima del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza dell'approccio italiano in ambito green, evidenziando la neutralità tecnologica e un metodo pragmatico, soprattutto nel settore automotive, in risposta alle recenti proposte della Commissione europea.
Durante il suo discorso alla Camera dei Deputati in vista dell'imminente Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha anche parlato del tema dell'automotive, specialmente sulla scia delle proposte presentate ieri dalla Commissione europea nell'ambito del nuovo pacchetto fortemente richiesto dall'Italia: " L'approccio italiano continua a fondarsi sul principio di neutralità tecnologica e su una visione pragmatica. Posizioni che cominciano a farsi spazio, a partire dalle proposte presentate ieri dalla Commissione europea nell'ambito del nuovo ' pacchetto automotive', fortemente richiesto dall'Italia ", ha affermato la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
