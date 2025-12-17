Meloni | Dalla Russia nessuna volontà di contribuire a processo di pace – Il video
Il panorama internazionale si fa sempre più complesso, con le recenti dichiarazioni di Meloni che evidenziano la mancanza di volontà da parte della Russia di contribuire al processo di pace. Mentre il percorso negoziale si consolida su più fronti, le tensioni e le sfide crescono, sottolineando l'importanza di un impegno globale per la stabilità e la diplomazia.
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Il processo negoziale è in una fase in cui si sta consolidando un pacchetto che si è sviluppato su tre piani paralleli. È chiaramente una trattativa estremamente complessa, che per arrivare a un compimento non può che prescindere dalla volontà della Russia di contribuire al percorso negoziale in maniera equa, credibile e costruttiva. Purtroppo ad oggi tutto sembra raccontare che questa volontà non sia ancora maturata. Lo dimostrano i continui bombardamenti in Ucraina". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: La premier Meloni alla Camera: "Dalla Russia nessuna volontà di contribuire al processo di pace"
Leggi anche: Ucraina, Meloni: Russia colga nuova occasione per contribuire a pace
Meloni: Dalla Russia nessuna volontà di contribuire a processo di pace - (Agenzia Vista) "Il processo negoziale è in una fase in cui si sta consolidando un pacchetto che si è sviluppato su tre piani paralleli. stream24.ilsole24ore.com
Ucraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it
La premier Meloni alla Camera: "Dalla Russia nessuna volontà di contribuire al processo di pace" - Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. msn.com
askanews. . Ucraina, Meloni: Russia deve pagare, ma serve base legale solida - facebook.com facebook
Ucraina, Meloni: "Da Russia pretese irragionevoli" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.