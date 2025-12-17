Meloni | Dalla Russia nessuna volontà di contribuire a processo di pace – Il video

Il panorama internazionale si fa sempre più complesso, con le recenti dichiarazioni di Meloni che evidenziano la mancanza di volontà da parte della Russia di contribuire al processo di pace. Mentre il percorso negoziale si consolida su più fronti, le tensioni e le sfide crescono, sottolineando l'importanza di un impegno globale per la stabilità e la diplomazia.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Il processo negoziale è in una fase in cui si sta consolidando un pacchetto che si è sviluppato su tre piani paralleli. È chiaramente una trattativa estremamente complessa, che per arrivare a un compimento non può che prescindere dalla volontà della Russia di contribuire al percorso negoziale in maniera equa, credibile e costruttiva. Purtroppo ad oggi tutto sembra raccontare che questa volontà non sia ancora maturata. Lo dimostrano i continui bombardamenti in Ucraina". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online

