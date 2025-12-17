Meloni | Ci accusate di complicità in genocidio a Gaza ma Abu Mazen è amico di questo governo

Il recente incontro tra Meloni e Abu Mazen a Roma ha suscitato diverse reazioni e accuse di complicità in un possibile genocidio a Gaza. La visita, la seconda nel giro di poco tempo, evidenzia le complesse dinamiche diplomatiche e le tensioni internazionali che coinvolgono il governo italiano e la leadership palestinese.

© Ilfoglio.it - Meloni: "Ci accusate di complicità in genocidio a Gaza, ma Abu Mazen è amico di questo governo" "Pochi giorni fa, ho ricevuto qui a Roma il presidente Abu Mazen, per la seconda volta in poco più di un mese. Il presidente palestinese ha chiesto, con convinzione, un impegno italiano forte e ambizioso, nei passaggi necessari a fissare il piano di pace proposto dagli Stati Uniti e sottoscritto da tutti i protagonisti. E io credo che l’Italia non si debba sottrarre a questo impegno, che le viene richiesto da più parti, in un momento tanto decisivo". Durante il suo intervento alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato della situazione in medio oriente e del processo di stabilizzazione della Striscia di Gaza dopo la fine della guerra tra Hamas e Israele. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Gaza, giuristi e avvocati denunciano governo Meloni e Leonardo a Corte Penale Internazionale per complicità nel genocidio palestinese Leggi anche: Gaza, lettera di 500 dipendenti della Farnesina a Tajani: "Rischio di esporre l'Italia alla complicità del genocidio, governo intervenga" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meloni denunciata alla CPI per concorso in genocidio è botta e risposta con Landini e opposizioni Meloni: "Ci accusate di complicità in genocidio a Gaza, ma Abu Mazen è amico di questo governo" - Durante il suo intervento alla Camera dei deputati in vista del Consiglio Ue, la premier ha detto di aver "assicurato al presidente dell'Autorità nazionale palestinese il pieno sostegno dell'Italia pe ... ilfoglio.it

Gaza, Meloni: vergognoso accusarci genocidio, vale anche per Abu Mazen? - (askanews) – “Ho discusso a lungo con il presidente Abu Mazen al quale ho assicurato il pieno sostegno dell’Italia anche nel percorso di riforme necessario per raggiungere gli obiettivi. askanews.it

