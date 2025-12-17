Meloni chiede un applauso per Salvini assolto | Un ministro dell’Interno che difende i confini italiani fa il suo lavoro niente di più – Il video

Giorgia Meloni ha chiesto un applauso per l’assoluzione di Matteo Salvini, sottolineando che difendere i confini italiani rientra nelle sue responsabilità di ministro dell’Interno. La premier ha ribadito che il suo ruolo è quello di tutelare gli interessi nazionali, evidenziando come il risultato giudiziario dimostri l’importanza di rispettare il lavoro dei rappresentanti istituzionali nel rispetto delle leggi.

Meloni chiede un applauso per Salvini assolto: «Un ministro dell’Interno che difende i confini italiani fa il suo lavoro, niente di più» – Il video - «Chiedo un applauso per l’assoluzione del vicepremier Matteo Salvini dall’accusa infondata di sequestro di persona», dunque vale «il principio che un ministro dell’Interno che difende i confini italia ... open.online

Le reazioni all'assoluzione di Salvini: Meloni chiede un applauso in Senato, la Lega esulta, Fi gioisce. Bonelli: «Allora non ci sono le toghe rosse?» - Da destra a sinistra fino alla Sicilia tanti i commenti alla sentenza della Cassazione che ha chiuso dopo 5 anni la vicenda della ong spagnola ... lasicilia.it

Meloni in Senato chiede un applauso per Salvini, assolto nel caso Open Arms

Al Consiglio europeo del 18-19 dicembre Giorgia Meloni ribadisce il sostegno all’Ucraina senza inviare truppe, chiede prudenza sugli asset russi, rilancia il ruolo italiano su Gaza, allargamento e difesa di Pac e Coesione nel bilancio Ue https://l.euronews. - facebook.com facebook

Schlein si riscopre sovranista e chiede a Meloni di usare il metodo Orbán per Rep. Cortocircuiti di @lucianocapone x.com

