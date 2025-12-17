Meloni chiede un applauso per Salvini assolto | Un ministro dell’Interno che difende i confini italiani fa il suo lavoro niente di più – Il video
Giorgia Meloni ha chiesto un applauso per l’assoluzione di Matteo Salvini, sottolineando che difendere i confini italiani rientra nelle sue responsabilità di ministro dell’Interno. La premier ha ribadito che il suo ruolo è quello di tutelare gli interessi nazionali, evidenziando come il risultato giudiziario dimostri l’importanza di rispettare il lavoro dei rappresentanti istituzionali nel rispetto delle leggi.
«Chiedo un applauso per l’assoluzione del vicepremier Matteo Salvini dall’accusa infondata di sequestro di persona», dunque vale «il principio che un ministro dell’Interno che difende i confini italiani sta facendo il suo lavoro e niente di più», ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in replica al Senato sul dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Open Arms: Salvini assolto definitivamente dalla Cassazione. Il ministro: “Difendere i confini non è reato”. Meloni: “Applauso dal Senato”
Leggi anche: Open Arms, Meloni al Senato chiede un applauso per l’assoluzione di Salvini: “Un ministro che difende i confini fa il suo lavoro”
