Meloni attacca i magistrati sul caso dell’imam di Torino | Dovrebbero impegnarsi per la sicurezza predicazioni violente sono un rischio
Il confronto tra Meloni e i magistrati si concentra sulla gestione delle predicazioni violente da parte di alcuni imam, come nel caso di Shahin a Torino. La presidente del Consiglio sottolinea la responsabilità della politica nel tutelare la sicurezza pubblica e contrastare i discorsi che possono alimentare rischi per la stabilità della Repubblica.
“Alla politica spetterebbe il compito di preservare la Repubblica dai rischi per la propria sicurezza inclusi quelli derivanti dalle predicazioni violente di autoproclamati imam che come nel caso di Shahin fanno apologia del 7 ottobre. Un impegno che dovrebbe valere per tutte le istituzioni, magistratura compresa”. Così Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, torna ad attaccare i magistrati sul caso dell’imam Mohamed Shanin, liberato dalla Corte di Appello di Torino, dopo essere stato espulso dall’Italia e trattenuto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta per aver giustificato il massacro di Hamas perpetrato il 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
