Meloni attacca i 5Stelle sulla truffa delle mascherine farlocche | Cosa mi dite di quei 200 milioni?

Il dibattito politico si infiamma tra Meloni e i 5 Stelle, con accuse rivolte alla gestione delle mascherine e alle risorse impiegate durante la pandemia. La premier solleva dubbi sulla trasparenza dei fondi utilizzati, sottolineando come i governi del Covid abbiano avuto accesso a risorse senza precedenti. Uno scontro che mette in luce tensioni e interrogativi ancora aperti sulla gestione delle emergenze sanitarie.

“I governi del Covid sono quelli che hanno avuto risorse che nessun altro esecutivo ha potuto utilizzare”. L’affondo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva, tra gli applausi della maggioranza, durante la replica al dibattito della Camera sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Meloni risponde direttamente al capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi, il quale la invitava a spiegare come il governo stesse usando i soldi degli italiani: “Quando la sento pronunciare da un collega del M5s mi fa sempre un po’ sorridere. Ma – anticipa – non parlerò del Superbonus. No, no”. E poi aggiunge con chiarezza: “Voglio parlare di un’altra cosa: si parla di come usiamo i soldi sull’Albania, 147 milioni in un anno, mentre il governo è stato condannato a risarcire oltre 200 milioni di euro a una società che durante la pandemia era stata immotivatamente esclusa dall’allora struttura commissariale per importare mascherine”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

