Meloni assassina | l' ultima vergogna esplode il caso

Il 16 dicembre a Castiglioncello, un messaggio offensivo è stato scritto su un muro:

Il 16 dicembre, a Castiglioncello (Livorno), è apparsa su un muro di una via centralissima la scritta "Meloni assassina", vergata in rosso sangue a caratteri cubitali. Si tratta dell'ennesimo episodio di odio contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che segue a ruota altre intimidazioni recenti.Solo il giorno prima, sulla sede della Lega a Busto Arsizio era comparsa la frase "Spara a Giorgia", siglata con il simbolo delle Brigate Rosse (BR). Analogo livore ideologico aveva già colpito il 7 dicembre il lungomare di Marina di Pietrasanta (Lucca), con una scritta simile. Questi atti, da nord a sud Italia, evidenziano una preoccupante escalation di intolleranza verbale e minacce, non più derubricabili a semplici bravate.

