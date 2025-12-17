Meloni alle opposizioni | Anche Abu Mazen è complice di genocidio a Gaza? – Il video

Nel suo intervento, Meloni si rivolge alle opposizioni, sollevando una questione provocatoria sulla responsabilità di Abu Mazen nel conflitto di Gaza. Con tono diretto, invita a riflettere sulle posizioni di chi accusa il governo di genocidio, mettendo in discussione anche il ruolo del presidente dell’Autorità Palestinese. Un discorso che accende il dibattito sulla complessità delle responsabilità e sulle alleanze nella crisi attuale.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Vorrei chiedere a chi ha vergognosamente sostenuto che il governo fosse complice di genocidio, se si reputa che anche il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese lo sia, vista la considerazione e l'amicizia che continua a dimostrare nei confronti di questo governo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Palestina, Abu Mazen all'Onu: "Riconoscimento va fatto da tutti gli Stati, a Gaza un genocidio, capitolo orribile del XX e XXI secolo" - VIDEO

Leggi anche: Abu Mazen (Anp): A Gaza in atto da due anni un genocidio – Il video

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Abu Mazen vede Meloni: 'Piena intesa sul piano di pace'; Meloni con Abu Mazen ad Atreju: La sua presenza conferma la centralità dell'Italia - Il Centcom statunitense terrà martedì a Doha una conferenza sull'organizzazione della Forza di stabilizzazione internazionale per la Striscia di Gaza; Abu Mazen accolto con onori da Meloni e Schlein: un consenso trasversale; Abu Mazen ad Atreju, prima i sorrisi poi la stoccata a Meloni: Auspico che l'Italia riconosca la Palestina.

Meloni alle opposizioni: Anche Abu Mazen è complice di genocidio a Gaza? - (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Vorrei chiedere a chi ha vergognosamente sostenuto che il governo fosse complice di genocidio, se si reputa che anche il presidente dell'Autorità Nazionale Pale ... msn.com