Meloni alle opposizioni | Anche Abu Mazen è complice di genocidio a Gaza? – Il video
Nel suo intervento, Meloni si rivolge alle opposizioni, sollevando una questione provocatoria sulla responsabilità di Abu Mazen nel conflitto di Gaza. Con tono diretto, invita a riflettere sulle posizioni di chi accusa il governo di genocidio, mettendo in discussione anche il ruolo del presidente dell’Autorità Palestinese. Un discorso che accende il dibattito sulla complessità delle responsabilità e sulle alleanze nella crisi attuale.
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Vorrei chiedere a chi ha vergognosamente sostenuto che il governo fosse complice di genocidio, se si reputa che anche il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese lo sia, vista la considerazione e l'amicizia che continua a dimostrare nei confronti di questo governo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
