Meloni alla Camera verso il Consiglio europeo | Non manderemo soldati in Ucraina Da Mosca pretese irragionevoli

La premier Meloni si rivolge alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18-19 dicembre, sottolineando la posizione italiana sulla crisi in Ucraina. Nel suo intervento, ha ribadito che l’Italia non invierà soldati e ha criticato le richieste di Mosca, evidenziando le tensioni e le sfide diplomatiche che caratterizzano il confronto internazionale sul conflitto.

La premier in Parlamento per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18-19 dicembre, che ruota intorno alla guerra in Ucraina.

Meloni alla Camera, campo largo diviso sugli asset russi. M5s: “No alla confisca”. Pd: “Finalizzare proposta in tempi brevi” - “Alla luce della manifesta insostenibilità della misura in relazione al rispetto del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea”, si impegna il governo “a non supportare – in sede di Con ... ilfattoquotidiano.it

Domani Giorgia Meloni sarà alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Ho un po’ di cosucce da dirle. Seguitemi. A domani - facebook.com facebook

