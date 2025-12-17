Giorgia Meloni si rivolge alla Camera in vista del Consiglio europeo, sottolineando l’irriducibilità delle posizioni italiane sulla crisi ucraina e respingendo le pretese di Mosca come irragionevoli. L’intervento tocca anche temi globali come Gaza e l’attentato di Bondi Beach, evidenziando l’impegno dell’Italia nella gestione delle sfide internazionali.

© Lapresse.it - Meloni alla Camera: “Pretese di Mosca irragionevoli, non abbandoneremo Kiev” – La diretta

Giorgia Meloni interviene in parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. La presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento, affronta diversi temi: dalla situazione nella Striscia di Gaza all’attentato di Bondi Beach, passando per la guerra in Ucraina. Quest’ultimo dossier sarà al centro del vertice di Bruxelles, a partire dall’ accordo di pace tra Kiev e Mosca e dai finanziamenti per l’esercito di Volodymyr Zelensky. Meloni in parlamento – La diretta Inizio diretta: 171225 11:00 Fine diretta: 171225 23:00 12:17 171225 Ue, Meloni: "Invertire il declino, dannoso lanciare strali a nemici immaginari" “Al Consiglio Europeo faremo il punto sulla competitività europea, anche alla luce dell’attuale situazione geo-economica, un tema fondamentale per affrontare le sfide che l’Unione si trova di fronte, inclusa quella della sicurezza e della difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Meloni alla Camera, verso il Consiglio europeo: «Non manderemo soldati in Ucraina. Da Mosca pretese irragionevoli»

Leggi anche: Meloni alla Camera: «Non manderemo soldati in Ucraina. Da Mosca pretese irragionevoli: va mantenuta la pressione su di loro»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Guerra Ucraina, Meloni Continuiamo pressione economica su Russia. Su Donbass pretese irragionevoli

Meloni: "Non invieremo soldati in Ucraina. Mosca si è impantanata, irragionevoli le sue pretese" - Lo dice la premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni nell'Aula della Camera alla vigilia del Consiglio europeo del 18 e 19 dicemb ... msn.com