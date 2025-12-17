Meloni alla Camera | Non manderemo soldati in Ucraina Da Mosca pretese irragionevoli | va mantenuta la pressione

Durante un intervento alla Camera, la premier Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina, sottolineando le pretese irragionevoli di Mosca e l’importanza di mantenere la pressione. In vista del Consiglio europeo, ha evidenziato la collaborazione tra Europa e Usa sulla questione ucraina, sottolineando che non sono competitor ma alleati.

Meloni: «Da Mosca pretese irragionevoli, non ignorare rischi per Ue se uscisse rinforzata. Italia non invierà soldati» - «Lunedì al vertice di Berlino con Zelensky, diversi colleghi europei e i negoziatori americani», c'è stato «un clima costruttivo e unitario che vale la pena di sottolineare. ilmessaggero.it

Domani Giorgia Meloni sarà alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Ho un po’ di cosucce da dirle. Seguitemi. A domani - facebook.com facebook

