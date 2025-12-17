Meloni alla Camera | Non manderemo soldati in Ucraina Da Mosca pretese irragionevoli | va mantenuta la pressione
Durante un intervento alla Camera, la premier Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina, sottolineando le pretese irragionevoli di Mosca e l’importanza di mantenere la pressione. In vista del Consiglio europeo, ha evidenziato la collaborazione tra Europa e Usa sulla questione ucraina, sottolineando che non sono competitor ma alleati.
