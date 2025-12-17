Meloni alla Camera | Non manderemo soldati in Ucraina Da Mosca pretese irragionevoli | va mantenuta la pressione

Durante un intervento alla Camera, la premier Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina, sottolineando le pretese irragionevoli di Mosca e l’importanza di mantenere la pressione. In vista del Consiglio europeo, ha evidenziato la collaborazione tra Europa e Usa sulla questione ucraina, sottolineando che non sono competitor ma alleati.

© Xml2.corriere.it - Meloni alla Camera: «Non manderemo soldati in Ucraina. Da Mosca pretese irragionevoli: va mantenuta la pressione»

La premier in Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo che ruota intorno alla guerra in Ucraina: «Su Ucraina Europa e Usa non sono competitor. Il processo negoziale si sta consolidando». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

