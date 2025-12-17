Meloni alla Camera | Non manderemo soldati in Ucraina Da Mosca pretese irragionevoli | va mantenuta la pressione su di loro
Durante un intervento alla Camera, la premier Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina, sottolineando le pretese irragionevoli di Mosca e la necessità di mantenere la pressione sull’aggressore. In vista del Consiglio europeo, ha inoltre evidenziato che Europa e Stati Uniti non sono concorrenti sulla gestione della crisi ucraina.
