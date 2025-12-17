Meloni alla Camera | Non manderemo soldati in Ucraina Da Mosca pretese irragionevoli | va mantenuta la pressione su di loro

Durante un intervento alla Camera, la premier Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina, sottolineando le pretese irragionevoli di Mosca e la necessità di mantenere la pressione sull’aggressore. In vista del Consiglio europeo, ha inoltre evidenziato che Europa e Stati Uniti non sono concorrenti sulla gestione della crisi ucraina.

meloni camera manderemo soldatiMeloni oggi alla Camera: “L’Italia non manderà soldati in Ucraina. Mosca impantanata” - La premier Giorgia Meloni interviene oggi alla Camera in diretta e in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. lastampa.it

meloni camera manderemo soldatiMeloni: «Da Mosca pretese irragionevoli, non ignorare rischi per Ue se uscisse rinforzata. Italia non invierà soldati» - «Lunedì al vertice di Berlino con Zelensky, diversi colleghi europei e i negoziatori americani», c'è stato «un clima costruttivo e unitario che vale la pena di sottolineare. ilmessaggero.it

