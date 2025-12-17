Meloni alla Camera | Non invieremo soldati in Ucraina Sugli asset russi chiederemo chiarezza sui rischi connessi video

Durante un intervento alla Camera, Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina e ha sottolineato l’importanza di ottenere chiarezza sui rischi legati agli asset russi. La discussione sulle garanzie di sicurezza per Kiev si concentra su tre principali elementi, evidenziando la posizione italiana nel contesto della crisi internazionale.

© Secoloditalia.it - Meloni alla Camera: "Non invieremo soldati in Ucraina. Sugli asset russi chiederemo chiarezza sui rischi connessi" (video) Per quanto riguarda le garanzie di sicurezza per Kiev «sono tre gli elementi dei quali si sta discutendo. La garanzia di un solido esercito ucraino; l'ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale, in Ucraina, per la rigenerazione delle forze armate, guidata dalla cosiddetta coalizione dei volenterosi, ma con partecipazione volontaria di ciascun paese ( e approfitto per ribadire che l'Italia non intende inviare soldati in Ucraina); e garanzie da parte degli alleati internazionali – a partire dagli Stati Uniti – sul modello dell'articolo 5 del patto atlantico, opzione che tutti ricordate essere stata proposta proprio dall'Italia, a dimostrazione del contributo fattivo della nostra Nazione all'obiettivo di una pace giusta e duratura».

Meloni alla Camera: «Lo ribadisco, l'Italia non invierà soldati in Ucraina» - La premier in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue: «La Russia impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici»

