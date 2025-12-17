Meloni alla Camera | Non invieremo soldati in Ucraina e apre a Mosca su asset russi | No all' utilizzo rispettare la legge - VIDEO
Durante le comunicazioni alla Camera, Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina e ha evidenziato la disponibilità a collaborare con Mosca, sottolineando l’importanza di rispettare la legge nell’utilizzo degli asset russi. La premier si è espressa in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani.
La premier alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani Meloni si è presentata alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. La premier si è concentrata sul tema del momento, vale a dire la guerra in Ucraina.
