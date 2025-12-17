Meloni alla Camera | Non invieremo soldati in Ucraina e apre a Mosca su asset russi | No all' utilizzo rispettare la legge - VIDEO

Durante le comunicazioni alla Camera, Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina e ha evidenziato la disponibilità a collaborare con Mosca, sottolineando l’importanza di rispettare la legge nell’utilizzo degli asset russi. La premier si è espressa in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani.

Ucraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it

Domani Giorgia Meloni sarà alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Ho un po’ di cosucce da dirle. Seguitemi. A domani - facebook.com facebook

