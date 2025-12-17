Meloni alla Camera | Non invieremo soldati in Ucraina e apre a Mosca su asset russi | No all' utilizzo rispettare la legge - VIDEO

La premier Meloni si presenta alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo, affrontando temi cruciali come la posizione italiana sul conflitto in Ucraina e le questioni legate agli asset russi. Con fermezza, ribadisce che l’Italia non invierà soldati in Ucraina e apre a un dialogo con Mosca, sottolineando l’importanza di rispettare la legge e di mantenere un equilibrio diplomatico in un contesto internazionale complesso.

La premier alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani Meloni si è presentata alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. La premier si è concentrata sul tema del momento, vale a dire la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

meloni camera invieremo soldatiMeloni: «L'Italia non intende inviare i suoi soldati. Mosca irragionevole, in Ucraina si è impantanata» - «Manteniamo chiaro che non intendiamo abbandonare l'Ucraina nella fase più delicata degli ultimi anni». leggo.it

meloni camera invieremo soldatiUcraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it

meloni camera invieremo soldatiGiorgia Meloni: "La Russia è impantanata, ma non invieremo soldati. Basta distinguo sull'antisemitismo" - La premier riferisce alla Camera: "La pretesa di Mosca sul Donbass è irragionevole, scoglio nelle trattative di pace. huffingtonpost.it

