Meloni alla Camera | Non abbandoniamo Kiev Russia si è impantanata in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue

Giorgia Meloni si rivolge alla Camera per aggiornare sui temi urgenti riguardanti la situazione in Ucraina e le prossime decisioni del Consiglio Europeo del 18-19 dicembre 2025. In diretta, la premier evidenzia l'impegno dell’Italia nel supporto a Kiev e la complessità della crisi, sottolineando che la Russia si è impantanata nel conflitto.

In diretta le comunicazioni di Giorgia Meloni oggi alla Camera dalle ore 11:30 in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Al centro del suo intervento i negoziati per la pace in Ucraina, con la premier che intende ribadire il sostegno a Kiev, nonostante le le prese di distanza della Lega sul tema. Restano invece, i dubbi sull'uso degli asset russi congelati, su cui i 27 cercheranno un'intesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue: “Non abbandoniamo Kiev, Russia si è impantanata” Leggi anche: Meloni alla Camera: Non abbandoniamo Kiev, Russia si è impantanata – Il video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Meloni alla Camera Non abbandoniamo Kiev, Russia si è impantanata Meloni alla Camera: Non abbandoniamo Kiev, Russia si è impantanata - (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "È importante il mantenimento della pressione sulla Russia che, a differenza di quanto dice la propaganda, si è impantanata in ... msn.com

Meloni: “Non abbandoniamo Kiev. Ecco il vero nemico dell’Ue” - Giorgia Meloni alla Camera: tra la guerra in Ucraina e i tentativi di accordo per la pace e la situazione relativa all'Unione Europea. newsmondo.it

Domani Giorgia Meloni sarà alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Ho un po’ di cosucce da dirle. Seguitemi. A domani - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.