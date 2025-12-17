Meloni alla Camera | Non abbandoniamo Kiev Russia si è impantanata – Il video

Il 17 dicembre 2025, Giorgia Meloni ha sottolineato alla Camera l'importanza di sostenere Kiev e mantenere la pressione sulla Russia, evidenziando come quest'ultima sia ormai bloccata in una guerra di posizione costosa e difficile. Nel suo intervento, ha ribadito il sostegno italiano all'Ucraina e l'impegno a non abbandonare la causa.

Sostegno a Kiev, armi, asset russi: Meloni alla Camera prima del Consiglio Ue - Il focus delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni (prima alla Camera e poi al Senato), in vista del Consiglio Ue di domani, è il sostegno a Kiev. repubblica.it

Domani Giorgia Meloni sarà alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Ho un po’ di cosucce da dirle. Seguitemi. A domani - facebook.com facebook

