Meloni alla Camera | Non abbandoniamo Kiev Russia si è impantanata – Il video
Il 17 dicembre 2025, Giorgia Meloni ha sottolineato alla Camera l'importanza di sostenere Kiev e mantenere la pressione sulla Russia, evidenziando come quest'ultima sia ormai bloccata in una guerra di posizione costosa e difficile. Nel suo intervento, ha ribadito il sostegno italiano all'Ucraina e l'impegno a non abbandonare la causa.
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "È importante il mantenimento della pressione sulla Russia che, a differenza di quanto dice la propaganda, si è impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici. Questa difficoltà è l'unica cosa che può costringere Mosca ad un accordo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'Aula della Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
