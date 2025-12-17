Durante una riunione alla Camera, Giorgia Meloni ha ribadito che l’Italia non invierà soldati in Ucraina, sottolineando le difficoltà di trovare una soluzione sostenibile riguardo gli asset russi. In vista del prossimo Consiglio Ue, la premier ha fatto riferimento al vertice di Berlino, che ha riunito leader europei, Zelensky e negoziatori statunitensi, evidenziando l’unità occidentale.

© Dayitalianews.com - Meloni alla Camera: ‘L’Italia non invierà soldati in Ucraina. Difficile una soluzione sostenibile sugli asset russi’

Vertice internazionale e unità occidentale. Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha richiamato l'esito del recente vertice di Berlino, che ha visto la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, di diversi leader europei e dei negoziatori statunitensi. Il confronto si è svolto in un clima definito costruttivo e unitario, elemento che la premier ha voluto sottolineare come particolarmente significativo. Priorità italiane e rapporto Europa–Stati Uniti. Secondo Meloni, la dichiarazione finale del summit rispecchia le priorità sostenute dall'Italia negli ultimi mesi, ribadite anche durante la visita di Zelensky a Roma.

