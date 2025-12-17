Meloni alla Camera | Europa e Usa non sono competitor sull’Ucraina L’intervento integrale della premier

Giorgia Meloni intervenendo alla Camera ha sottolineato che Europa e Stati Uniti non sono concorrenti nella gestione del supporto all’Ucraina, ribadendo l’importanza della collaborazione internazionale. L’intervento, in vista del Consiglio Europeo di dicembre a Bruxelles, evidenzia il ruolo centrale della questione ucraina nell’agenda europea e la posizione italiana in merito.

Di seguito il testo integrale delle Comunicazioni alla Camera del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio Europeo a Bruxelles del 17 e 18 dicembre Grazie Presidente, Onorevoli colleghi, il Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre ha in agenda diversi temi di estrema rilevanza per l’Italia e l’Europa, ma ad occupare un ruolo di primo piano nella discussione sarà, ancora una volta, la guerra di invasione Russa all’ Ucraina. Come sapete, nella serata di lunedì ho partecipato al vertice di Berlino, insieme al Presidente Zelensky, a diversi colleghi europei, e ai negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner, in un clima costruttivo e unitario che vale la pena di sottolineare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

