Meloni al Senato frena su confisca e utilizzo asset russi e invio soldati a Kiev | Regaliamo vittoria a Mosca se non agiamo su basi solide di diritto - DIRETTA

Giorgia Meloni al Senato mette in guardia sui rischi di decisioni affrettate riguardo alla confisca degli asset russi e all'invio di truppe a Kiev. La presidente del Consiglio sottolinea l'importanza di agire con basi giuridiche solide, altrimenti si rischia di regalare vittorie a Mosca. La discussione si concentra sulle delicate scelte politiche e strategiche in un momento di grande tensione internazionale.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta riferendo al Senato su temi caldi nell'agenda politica di questi ultimi giorni: la confisca e l'utilizzo degli asset russi congelati ed il sostegno all'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Giorgia Meloni arriva in Senato tra gli applausi dei Senatori.

