Mekies racconta Max Verstappen oltre la F1 | Ecco cosa sta facendo se lo chiami il lunedì mattina
Laurent Mekies svela un volto inedito di Max Verstappen, lontano dalle luci della F1. Un lato nascosto che testimonia la dedizione totale del campione olandese al motorsport, ben al di là delle gare e delle vittorie. Un ritratto intimo di un pilota che, anche nei momenti più quotidiani, dimostra passione e impegno senza compromessi.
Laurent Mekies svela il lato meno visibile di Max Verstappen: una dedizione totale al motorsport che va oltre la Formula 1. Tra simulatore, GT e back tecnici, il quattro volte campione è il perno della rinascita Red Bull. 🔗 Leggi su Fanpage.it
