I megliati gonfiabili posizionati in piazza Maggiore hanno suscitato grande curiosità e discussioni tra cittadini e visitatori. Approvati dal primicerio come un’iniziativa simpatica, gli ‘masagni’ di Bologna sono diventati rapidamente protagonisti del Natale 2025, catturando l’attenzione dell’intera città e dei social media.

© Ilrestodelcarlino.it - Megaliti in piazza Maggiore, il primicerio approva: “Iniziativa simpatica”. E sul web sono i ‘masagni’

Bologna, 16 dicembre 2025 – Non si parla d’altro. In meno di 24 ore, i megaliti gonfiabili del Crescentone sono assurti ad argomento principe del Natale 2025 bolognese. ‘I wagumi - Dismisura ’, questa possente installazione regalata da Illumia e Bologna Festival alla città, crea un bosco di rocce giganti che si accendono di luce: l’effetto, quando sarà terminato l’allestimento, sarà imponente e affascinante. Intanto non c’è dubbio: i megaliti sono impattanti e creano un vivace dibattito. Lo ha subito capito bene Danilo Masotti, che li ha ribattezzati affettuosamente ‘masagni’ e sulle sue pagine social li ha iniziati a installare, a sua volta, in ogni angolo di Bologna e provincia. Ilrestodelcarlino.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Le foto dei megaliti in piazza Maggiore: l'installazione di Bologna Festival e Illumia tra critiche e curiosità - I primi megaliti sono comparsi in Piazza Maggiore, trasformando il centro di Bologna in un paesaggio inedito. corrieredibologna.corriere.it