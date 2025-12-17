Mega leak Apple anticipa i prodotti 2026?2027 | dagli iPhone pieghevoli ai device segreti

Un leak di grandi dimensioni svela possibili anticipazioni sui futuri prodotti Apple per il 2026 e il 2027. Attraverso il codice beta di iOS, emergono dettagli su nuovi modelli di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e dispositivi innovativi per la casa intelligente e la realtà aumentata, puntando a rivoluzionare l’ecosistema Apple nei prossimi anni.

Leggende Pokémon: Z-A – Nuove Mega Rivelate! Attenzione: possibile spoiler. Le statistiche non sono visibilmente disponibili in game. Con l’uscita ufficiale del DLC Megadimensione, Centro LEAKS ha condiviso le statistiche delle nuove Mega Evoluzioni, riv - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.