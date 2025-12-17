Il comitato dei pendolari Sava presenta un dossier dettagliato sulla localizzazione della stazione dell’alta velocità Medioetruria, basato su dati ufficiali e analisi infrastrutturali. In particolare, a Rigutino si registra un numero di utenti doppi rispetto alla soluzione Creti, evidenziando l'importanza di un approfondimento sulla scelta strategica della nuova infrastruttura ferroviaria.

© Lanazione.it - Medioetruria, il dossier. A Rigutino il doppio degli utenti rispetto alla soluzione Creti

È un dossier articolato, costruito su dati ufficiali e analisi infrastrutturali, quello che il comitato dei pendolari Sava ha realizzato per rilanciare il dibattito sulla localizzazione della stazione dell’alta velocità Medioetruria. Un documento che mette a confronto Rigutino e Creti, le due ipotesi rimaste sul tavolo, e che, numeri alla mano, individua nell’area alle porte di Arezzo la soluzione più efficace in termini di flussi di passeggeri, accessibilità e integrazione con la rete ferroviaria. Il lavoro prende le mosse da uno studio Rfi del 2022 e 2023, utilizzato come riferimento per il numero massimo di fermate dell’alta velocità sostenibili sulla direttissima Firenze-Roma, e da successive elaborazioni sui bacini d’utenza, sulle distanze di percorrenza e sull’impatto economico potenziale. Lanazione.it

Leggi anche: Vaccino Covid, "incidenza del cancro superiore del doppio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati dopo 3 mesi dall'inoculazione" - lo STUDIO coreano

Leggi anche: Il blazer per lei dall'eleganza casual e dal taglio preciso. Servono 345 minuti per realizzarne una, il doppio rispetto a un modello standard

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Medioetruria, il dossier. A Rigutino il doppio degli utenti rispetto alla soluzione Creti - Uno studio approfondito del comitato dei pendolari Sava a favore della soluzione nella frazione a sud del capoluogo mette a confronto il numero dei passeggeri: da 1,2 milioni a 630mila. lanazione.it