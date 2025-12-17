Medio Oriente emergenza umanitaria a Gaza

La crisi in Medio Oriente si intensifica, con Gaza al centro di un’emergenza umanitaria devastante. La tensione resta alta, mentre le vittime aumentano e la situazione sul campo si aggrava. La comunità internazionale guarda con apprensione, cercando di trovare soluzioni rapide per alleviare la sofferenza e ripristinare la pace in una regione segnata da conflitti e instabilità.

Resta alta la tensione in Medio Oriente. A Gaza è emergenza umanitaria. Secondo Hamas, 400 persone sono state uccise dopo il cessate il fuoco con l’esercito israeliano. Testimonianza dalla Striscia attraverso il parroco di Gaza City, padre Romanelli. Servizio di Massimiliano Cochi e Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

