Medicina il ministero è pronto a modificare l' accesso alla facoltà | programmi ridotti e periodi didattici più lunghi

Il Ministero della Salute sta valutando modifiche all'accesso alla facoltà di Medicina, con programmi più ridotti e periodi didattici estesi. Anna Maria Bernini ha presentato la proposta al Consiglio nazionale degli studenti, escludendo il ritorno ai test d'ingresso, ma aprendo alla revisione del nuovo sistema di ammissione.

Anna Maria Bernini presenta la sua proposta al Consiglio nazionale degli studenti: esclusi passi indietro come il ritorno ai test d'ingresso ma ok a rivedere il nuovo sistema.

