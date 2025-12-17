medicina il maledetto semestre filtro e il ritorno dei virologi star

Il dibattito sulla formazione medica si infiamma tra scelte condivise e decisioni discutibili. Tra tensioni politiche e questioni etiche, si confrontano visioni opposte sul valore del tempo e delle opportunità per i giovani. In un contesto in cui il sistema si sfida a rinnovarsi, la questione si fa più urgente: cosa vogliamo davvero per il futuro della sanità e dei suoi protagonisti?

Meglio avere un sufficiente numero di medici domani, o togliersi oggi la soddisfazione di vessare dei 19enni, facendogli perdere tempo, denaro e speranze, e per di più insultandoli pubblicamente? L’ establishment di destra, rappresentato da Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, non ha dubbi: meglio la seconda opzione. Lo si è visto qualche giorno fa ad Atreju, con l’imbarazzante scenata di Bernini contro gli studenti di Medicina della Sapienza venuti a contestarla per quella specie di Hunger Games che sono stati i test del cosiddetto semestre filtro. A quanto pare, la stessa ministra, a pochi giorni dalla sclerata, ha praticamente dato ragione ai «poveri comunisti», e ha annunciato che rimetterà mano alla procedura d’accesso alla facoltà di Medicina, che si è rivelata ancora più impraticabile dei famigerati test d’ingresso introdotti a inizio secolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

