Medicina il governo pronto a modifiche sul semestre filtro | cosa sapere

Il governo italiano sta valutando possibili modifiche al semestre filtro per l’accesso a Medicina, senza intaccarne i principi fondamentali. Le nuove proposte mirano a migliorare il processo senza stravolgere le regole attuali, aprendo a interventi già a partire dal prossimo anno accademico. Ecco cosa c’è da sapere sulle eventuali novità e come potrebbero influenzare studenti e future carriere mediche.

Il semestre filtro per l’accesso a Medicina non verrà messo in discussione nei suoi principi, ma il governo apre a delle correzioni già dal prossimo anno accademico. La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, intervenendo al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), ha annunciato la volontà di istituire un tavolo di confronto permanente sulla riforma, dopo le difficoltà emerse nella prima applicazione del nuovo sistema. Bernini ha escluso esplicitamente un ritorno ai test d’ingresso tradizionali, ma ha riconosciuto la necessità di intervenire sul funzionamento concreto del semestre filtro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

