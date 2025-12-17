Medicina caos test Ministra Bernini apre a modifiche

La ministra Bernini apre alla possibilità di modificare il sistema di accesso a Medicina, criticato per il caos e le presunte arbitrarietà del semestre filtro. Studenti e associazioni denunciano confusione e incertezze nelle procedure, evidenziando la necessità di riforme per garantire trasparenza e equità nel percorso di ammissione.

Sotto accusa il semestre filtro per l’accesso a medicina. Studenti e associazioni denunciano confusione e selezioni arbitrarie. La ministra Bernini oggi al question time annuncia correttivi già dal prossimo anno. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

