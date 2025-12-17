Medicina caos test Ministra Bernini apre a modifiche

La ministra Bernini apre alla possibilità di modificare il sistema di accesso a Medicina, criticato per il caos e le presunte arbitrarietà del semestre filtro. Studenti e associazioni denunciano confusione e incertezze nelle procedure, evidenziando la necessità di riforme per garantire trasparenza e equità nel percorso di ammissione.

Semestre filtro di Medicina, la ministra Anna Maria Bernini: «Gli studenti non perderanno l'anno. Domani l'informativa sulla riforma» - Il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini nel corso del question time alla Camera dei Deputati si è espressa in modo rassicurante sul ... leggo.it

Non si può dire a uno studente che è "inutile". I ragazzi, gli studenti, vanno ascoltati. Oggi abbiamo parlato con loro degli enormi disagi all'Università, del caos sui test di Medicina. Porteremo la loro voce e le loro istanze in Parlamento. x.com

Ultima tappa dell’anno a Gavirate per l’Unità Mobile per lo screening mammografico: la rete ATS Insubria e ASST Sette Laghi, con Varese per l’Oncologia e CAOS, oltre al Comune di Gavirate coinvolge direttamente anche i Medici di Medicina Generale MMG - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.