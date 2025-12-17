Media | piano Usa per rafforzare Ucraina

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno elaborato un piano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, volto a rafforzare le sue forze armate, aumentare la presenza di truppe europee nel paese e intensificare l'uso dell'intelligence americana, in risposta alle recenti tensioni nella regione.

9.45 Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina che prevede il rafforzamento delle Forze armate di Kiev, il dispiegamento di truppe europee nel Paese e un maggiore ricorso all'intelligence americana. E quanto scrive il New York Times. Il piano mira anche a convincere Kiev a cedere alcuni territori nell'ambito di un accordo di pace e a rinunciare all'adesione formale alla Nato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

