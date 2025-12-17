I Me contro Te, famosi youtuber, hanno annunciato il loro matrimonio trasformandolo in uno spettacolo all’Arena di Milano, con biglietti dal costo fino a 250 euro. La scelta ha suscitato polemiche, poiché alcuni criticano il fatto che l’evento sembri più una manifestazione a pagamento che una celebrazione privata.

© Tpi.it - Me contro Te, il matrimonio diventa uno spettacolo con biglietti fino a 250 euro. Esplode la polemica: “L’invito non è a festeggiare, è a pagare”

I Me contro Te, ovvero gli youtuber Sofì e Luì, hanno deciso di celebrare il loro matrimonio in uno spettacolo all’Arena di Milano che richiede l’acquisto di un biglietto, con i prezzi che vanno dai 48 euro ai 250 euro. Ad annunciarlo sono stati gli stessi Luigi Calagna e Sofia Scalia che hanno postato sui social la locandina dello show con la seguente didascalia: “Siete tutti ufficialmente invitati al nostro matrimonio”. Un annuncio, che ha sollevato numerose polemiche in rete e non solo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Me contro Te Sofì e Luì (@mecontrote) La giornalista Francesca Barra, infatti, ha scritto sui social: “I Me contro Te si sposano e il matrimonio diventa uno show, un evento confezionato per guadagnarci. 🔗 Leggi su Tpi.it

Labito da sposa di Sofì

