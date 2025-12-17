Me contro Te il matrimonio diventa uno spettacolo con biglietti fino a 250 euro Esplode la polemica | L’invito non è a festeggiare è a pagare
I Me contro Te, famosi youtuber, hanno annunciato il loro matrimonio trasformandolo in uno spettacolo all’Arena di Milano, con biglietti dal costo fino a 250 euro. La scelta ha suscitato polemiche, poiché alcuni criticano il fatto che l’evento sembri più una manifestazione a pagamento che una celebrazione privata.
I Me contro Te, ovvero gli youtuber Sofì e Luì, hanno deciso di celebrare il loro matrimonio in uno spettacolo all’Arena di Milano che richiede l’acquisto di un biglietto, con i prezzi che vanno dai 48 euro ai 250 euro. Ad annunciarlo sono stati gli stessi Luigi Calagna e Sofia Scalia che hanno postato sui social la locandina dello show con la seguente didascalia: “Siete tutti ufficialmente invitati al nostro matrimonio”. Un annuncio, che ha sollevato numerose polemiche in rete e non solo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Me contro Te Sofì e Luì (@mecontrote) La giornalista Francesca Barra, infatti, ha scritto sui social: “I Me contro Te si sposano e il matrimonio diventa uno show, un evento confezionato per guadagnarci. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Me contro Te, matrimonio a pagamento: biglietti fino a 110 euro e frecciata di Selvaggia Lucarelli
Leggi anche: Caro-aerei Natale, Assoutenti denuncia: biglietti fino a 841 euro per volare da nord a sud Italia. La Sicilia proroga il bonus voli contro l’insularità
Labito da sposa di Sofì
Me contro Te, il matrimonio diventa uno spettacolo aperto al pubblico: biglietti fino a 250 euro. La polemica: «L’invito non è a festeggiare, è a pagare» - La giornalista Francesca Barra critica l’operazione di Luigi Calagna e Sofia Scalia: «Si monetizza l’intimità e si confonde l’invito con la vendita» ... msn.com
I 'Me contro Te' si sposeranno in uno show a Milano: l'annuncio del matrimonio - Luì e Sofì, i Me contro Te, hanno scelto un palco per il loro “sì”: il matrimonio sarà uno show all’Arena di Milano, aperto ai fan con biglietti e pacchetti speciali. tg24.sky.it
Quello che dovrebbe essere uno dei momenti più intimi e personali della vita, per Luì e Sofì diventa invece un evento a pagamento, con tanto di biglietti, pacchetti VIP e meet and greet. Il matrimonio dei Me Contro Te, fissato per il 5 settembre 2026 all’Arena di - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.