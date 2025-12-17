Un nuovo scontro sulla legge di Bilancio, con Borghi (Lega) che accusa una “manina” di tecnici di aver inserito clausole di salvaguardia. La polemica riguarda le presunte influenze di esperti troppo zelanti, che avrebbero provocato una “mazzata” sulle pensioni. La questione riaccende il dibattito sulla trasparenza e le scelte dietro le decisioni finanziarie del governo.

© Ilfattoquotidiano.it - Mazzata sulle pensioni, Borghi (Lega) evoca la “manina”: “Sono clausole di salvaguardia inserite da qualche tecnico troppo zelante”

La “ manina ” dei tecnici di dimaiana memoria torna a fare capolino nelle discussioni sulla legge di Bilancio. Dopo le polemiche sul maxi emendamento del governo che allunga l’ età pensionabile e penalizza i lavoratori laureati che hanno riscattato gli anni universitari, archiviando la promessa elettorale del centrodestra di cancellare la legge Fornero, la Lega prova a smarcarsi evocando l’intervento di tecnici che avrebbero inserito nel testo previsioni destinate a rimanere lettera morta. “Non c’è nessunissima intenzione di alzare l’ età pensionabile e meno che mai di scippare il riscatto della laurea “, fa sapere il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Cgil e Lega sono di nuovo allineate sulle pensioni

Leggi anche: Corsa al riarmo, attacco della Lega a Meloni sui 15 miliardi di prestiti Safe. Borghi: “Difficile spiegare agli italiani che non ci sono soldi per gli ospedali, ma per i missili sì”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Salvini Comunali, mi fa ridere chi dice che la Lega ha perso

Pensioni anticipate 2026 nuova stretta su età e riscatto laurea, Borghi: “Nessun aumento” - Le nuove norme, così come depositate dal governo, intervengono su più fronti e rischiano di rendere più di ... pensionipertutti.it