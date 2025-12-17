Maxi rotatoria sulla Statale 16 | apre la corsia di svolta per chi viene da Riccione e deve entrare in centro

Giovedì mattina, 18 dicembre, sarà inaugurata la nuova corsia di svolta sulla Statale 16, all’intersezione tra la Consolare di San Marino e la rotatoria. Questa novità potenzierà la fluidità del traffico, offrendo un percorso più agevole per chi proviene da Riccione e si dirige verso il centro. Un intervento strategico per migliorare la viabilità e snellire gli spostamenti in zona.

© Riminitoday.it - Maxi rotatoria sulla Statale 16: apre la corsia di svolta per chi viene da Riccione e deve entrare in centro Sarà aperta al traffico nelle prime ore di giovedì mattina (18 dicembre) la nuova corsia di svolta a destra che completa il sistema viario della rotatoria tra la Consolare di San Marino e la Statale 16. Gli automobilisti provenienti da Riccione potranno raggiungere via della Repubblica senza.

