Maxi presepi giocattoli e luci sequestrati dalla Finanza Venti commercianti nei guai

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrati dalla Finanza a Perugia numerosi prodotti illegali e non conformi, tra cui maxi presepi, giocattoli e luci natalizie, coinvolgendo venti commercianti. L’intervento dell’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha portato al sequestro di oltre 15 categorie di merce in quattro negozi della provincia.

maxi presepi giocattoli e luci sequestrati dalla finanza venti commercianti nei guai

© Lanazione.it - Maxi presepi, giocattoli e luci sequestrati dalla Finanza. Venti commercianti nei guai

Perugia, 17 dicembre 2025 - Giocattoli, radiotrasmittenti, ma anche maxi presepi e personaggi natalizi elettrici, smart camera, fornelli scalda-cera, macchina conta soldi e tagliacapelli: sono solo alcune delle 15 categorie di prodotti sequestrati in quattro negozi della provincia di Perugia da parte dei funzionari dell’Ufficio Antifrode Umbria dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Un bilancio che si inserisce nell’ambito delle attività a tutela dei consumatori e del rispetto della legalità nei traffici commerciali dei prodotti provenienti extra Unione Europea. L’intervento di maggior rilievo è stato condotto nel Comune di Corciano grazie alla condivisione di dati con gli agenti del Comando di Polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Maxi sequestro della guardia di finanza: oltre 135mila giocattoli contraffatti (anche 100 pupazzi Labubu)

Leggi anche: Maxi sequestro della guardia di finanza: oltre 135mila giocattoli contraffatti e 100 falsi Labubu

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sequestrati 7mln di luci natalizie, giocattoli e bigiotteria a Cosenza

Video Sequestrati 7mln di luci natalizie, giocattoli e bigiotteria a Cosenza

maxi presepi giocattoli luciMaxi presepi, giocattoli e luci sequestrati dalla Finanza. Venti commercianti nei guai - Il blitz è stato condotto a Perugia e provincia nell'ambito dell'operazione "Natale sicuro". lanazione.it

Maxi-sequestro della Finanza. Ecco giocattoli e luci natalizie ma senza i requisiti di sicurezza - Le forze dell’ordine hanno trovato 26mila pezzi privi delle caratteristiche previste dal Codice del consumo e quindi potenzialmente pericolosi per chi li acquista. lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.