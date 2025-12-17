Maxi presepi giocattoli e luci sequestrati dalla Finanza Venti commercianti nei guai

Sequestrati dalla Finanza a Perugia numerosi prodotti illegali e non conformi, tra cui maxi presepi, giocattoli e luci natalizie, coinvolgendo venti commercianti. L’intervento dell’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha portato al sequestro di oltre 15 categorie di merce in quattro negozi della provincia.

Perugia, 17 dicembre 2025 - Giocattoli, radiotrasmittenti, ma anche maxi presepi e personaggi natalizi elettrici, smart camera, fornelli scalda-cera, macchina conta soldi e tagliacapelli: sono solo alcune delle 15 categorie di prodotti sequestrati in quattro negozi della provincia di Perugia da parte dei funzionari dell'Ufficio Antifrode Umbria dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Un bilancio che si inserisce nell'ambito delle attività a tutela dei consumatori e del rispetto della legalità nei traffici commerciali dei prodotti provenienti extra Unione Europea. L'intervento di maggior rilievo è stato condotto nel Comune di Corciano grazie alla condivisione di dati con gli agenti del Comando di Polizia locale.

Maxi-sequestro della Finanza. Ecco giocattoli e luci natalizie ma senza i requisiti di sicurezza - Le forze dell’ordine hanno trovato 26mila pezzi privi delle caratteristiche previste dal Codice del consumo e quindi potenzialmente pericolosi per chi li acquista. lanazione.it

