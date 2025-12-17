Maxi furto di biciclette di valore Le ritrova un passante in campagna

Un consistente furto di biciclette di alto valore ha sconvolto la zona tra Tradate e Lonate Ceppino. Dopo giorni di indagini, un passante ha ritrovato il prezioso bottino in campagna, consentendo il recupero di un ingente numero di biciclette il cui valore complessivo si aggira intorno ai 70mila euro.

© Ilgiorno.it - Maxi furto di biciclette di valore. Le ritrova un passante in campagna Un ingente bottino di biciclette, per un valore complessivo stimato attorno ai 70mila euro, è stato recuperato tra Tradate e Lonate Ceppino dopo giorni di ricerche. I mezzi erano stati trafugati all’inizio di dicembre da un noto punto vendita specializzato di Lainate. Il ritrovamento è avvenuto in modo del tutto casuale. Un cittadino, mentre percorreva via dei Cruscioni, ha notato diverse biciclette occultate nel letto asciutto del Fontanile che costeggia la strada sterrata. La scena non è certamente passata inosservata e l’uomo ha subito allertato la Polizia locale, che è intervenuta sul posto per gli accertamenti del caso. Ilgiorno.it Leggi anche: Lainate, furto di bici di valore: ritrovate in una strada di campagna da un passante Leggi anche: Sorgenti, maxi furto in appartamento: rubato un chilo d'oro per un valore di oltre 50mila euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. MAXI FURTO NEL NEGOZIO DI BICICLETTE Maxi furto di biciclette di valore. Le ritrova un passante in campagna - Un ingente bottino di biciclette, per un valore complessivo stimato attorno ai 70mila euro, è stato recuperato tra Tradate e Lonate Ceppino dopo giorni di ricerche. ilgiorno.it

Lainate, furto di bici di valore: ritrovate in una strada di campagna da un passante - Le bici erano state trafugate nella notte fra il 3 e il 4 dicembre dal negozio Scout di Lainate, e sono state ritrovate occultate nel greto asciutto del Fontanile fra i territori di Tradate e Lonate C ... msn.com

Il furto, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 dicembre, era stato organizzato da un commando alla Scout di Lainate, azienda che vende bici da corsa, elettriche e mountain bike anche di notevole valore LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/biciclette-rub - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.