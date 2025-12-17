Maxi furto di biciclette di valore Le ritrova un passante in campagna
Un consistente furto di biciclette di alto valore ha sconvolto la zona tra Tradate e Lonate Ceppino. Dopo giorni di indagini, un passante ha ritrovato il prezioso bottino in campagna, consentendo il recupero di un ingente numero di biciclette il cui valore complessivo si aggira intorno ai 70mila euro.
Un ingente bottino di biciclette, per un valore complessivo stimato attorno ai 70mila euro, è stato recuperato tra Tradate e Lonate Ceppino dopo giorni di ricerche. I mezzi erano stati trafugati all’inizio di dicembre da un noto punto vendita specializzato di Lainate. Il ritrovamento è avvenuto in modo del tutto casuale. Un cittadino, mentre percorreva via dei Cruscioni, ha notato diverse biciclette occultate nel letto asciutto del Fontanile che costeggia la strada sterrata. La scena non è certamente passata inosservata e l’uomo ha subito allertato la Polizia locale, che è intervenuta sul posto per gli accertamenti del caso. Ilgiorno.it
MAXI FURTO NEL NEGOZIO DI BICICLETTE
