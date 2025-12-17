Maxi esercitazione di protezione civile nel Foggiano | Carabinieri e volontari testano i tempi di intervento in caso di terremoto

Una maxi esercitazione di protezione civile si è svolta nel Foggiano, coinvolgendo Carabinieri e volontari. L’obiettivo principale era valutare i tempi di intervento in caso di terremoto, garantendo una risposta efficace e coordinata. L’evento, coordinato dalla Legione Carabinieri Puglia, ha visto la partecipazione dell’intera catena di comando, rafforzando la preparazione del territorio a fronte di emergenze sismiche.

Nel pomeriggio di ieri, 16 dicembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno partecipato ad una esercitazione di Protezione Civile, coordinata dalla Legione Carabinieri Puglia e con il coinvolgimento di tutta la catena di Comando, finalizzata a testare i tempi di risposta e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Simulato un incendio boschivo: esercitazione dei Vigili del fuoco con Carabinieri forestali e volontari della Protezione civile Leggi anche: Esondazioni e maltempo, maxi esercitazione di pompieri, Croce Rossa e Protezione Civile a Milano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maxi esercitazione di Protezione civile con oltre 480 volontari; Pescatori travolti dal fiume: sul Bidente scatta la maxi-esercitazione per essere pronti in caso di piena improvvisa; Ortona, maxi esercitazione di Protezione Civile al deposito ENI; Bolgare, maxi esercitazione della Protezione Civile. Santa Sofia. Maxi esercitazione di soccorso per una piena del Bidente - Una piena improvvisa del fiume Bidente, un gruppo di pescatori travolti dalla corrente e una chiamata d’emergenza al 112. corriereromagna.it

Bolgare, maxi esercitazione della Protezione Civile - Maxi prova di soccorso di Protezione civile nell'area del parco Nochetto a Bolgare: ottanta volontari da tutta la provincia sono stati impegnati in simulazioni di emergenza idrogeologica tra motopompe ... ecodibergamo.it

Protezione civile, a giugno maxi esercitazione inclusiva - Per la prima volta parteciperanno attivamente anche persone con disabilità all'esercitazione annuale regionale di Protezione civile, in calendario dal 3 al 10 giugno tra Pollein, Aosta, Quart e ... ansa.it

Maxi esercitazione della Protezione Civile in tutta la provincia di Cremona

Il coordinamento provinciale della protezione civile di Lecce ha svolto un'esercitazione operativa a Cannole, durante la quale è stata simulata la ricerca di una persona scomparsa con squadre attive di volontari, croce rossa e vigili del fuoco. https://www.trnews - facebook.com facebook

Esercitazione di Protezione Civile sulla SS 38 in vista delle Olimpiadi Invernali 2026 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.