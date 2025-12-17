Max Pezzali annuncia il tour europeo per aprile 2026 il calendario

Max Pezzali torna in scena con il suo primo tour europeo, previsto per aprile 2026. Otto città del Vecchio Continente ospiteranno le sue performance, regalando ai fan un’esperienza unica e coinvolgente. Un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana e non solo, che potranno godere dal vivo delle sue hits più amate in un viaggio tra emozioni e ricordi.

© Spettacolo.eu - Max Pezzali annuncia il tour europeo per aprile 2026, il calendario Max Pezzali annuncia il suo primo tour europeo che per il mese di aprile lo vedrà live in otto città del Vecchio Continente. Max Pezzali chiude l’anno con una grande novità live per il 2026: prima di riabbracciare il pubblico italiano la prossima estate con i 15 show di Max Forever Gli anni D’Oro – Stadi 2026, Max partirà in tour alla volta dell’Europa. Arriva oggi l’annuncio del suo primo tour europeo (prodotto da Vivo Concerti ) che per il mese di aprile lo porterà in giro per l’Europa. “ In questi anni sono stato travolto da un affetto incredibile da parte di tutti gli italiani, compresi quelli all’estero – commenta Max Pezzali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu Leggi anche: Tame Impala annuncia il tour europeo con due date in Italia nel 2026 Leggi anche: Neffa annuncia il club tour 2026, il calendario e i biglietti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Max Pezzali annuncia nuove date per il 2025; Effetto Max Pezzali a Sassari: per Capodanno stanze introvabili e prezzi alle stelle; Max Pezzali a Napoli, concerto il 19 giugno 2026 allo Stadio Maradona: l'annuncio speciale sui social; Concertone di Capodanno a Sassari: quanto costa e da dove arrivano i fondi. MAX PEZZALI ecco il tour europeo. Tutte le date [Info e Biglietti] - Un video sui social ha acceso la curiosità dei fan di Max Pezzali: il cantautore osserva una cartina dell’Europa, segna città e mostra biglietti e passaporto. newsic.it

Max Pezzali annuncerà un tour europeo? - Dopo aver conquistato negli ultimi mesi qualsiasi luogo della musica italiana facendo emozionare migliaia di spettatori nostrani, Max Pezzali sembra pronto ad annunciare qualcosa di veramente speciale ... r101.it

Max Pezzali, ad aprile tour oltre confine con Max Forever - Goes to Europa - Max Pezzali, prima di riabbracciare il pubblico italiano la prossima estate con i 15 show di Max Forever Gli anni d'oro - msn.com

CIRCOMAX Una Notte di Hit - Concerto integrale

[NUOVO ANNUNCIO] MAX PEZZALI live a Koper / Capodistria Arena Bonifika Venerdì 24 aprile 2026 Biglietti in vendita dalle ore 14:00 di giovedì 18 dicembre su Eventim SI bit.ly/MAXPEZZALIkp In attesa del grande tour estivo negli stadi di - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.