Maui che non allontana dal suo umano morto e gli altri | le storie dei cani durante la strage di Bondi Beach

Durante la tragedia di Bondi Beach il 14 dicembre, numerosi cani hanno vissuto momenti di paura e smarrimento. Molti hanno resistito al caos, restando vicino ai loro umani o cercando di proteggere le persone care. Le storie di questi cani mostrano coraggio, lealtà e il legame indissolubile tra uomo e animale, diventando simboli di speranza e resistenza in un momento di grande dolore.

