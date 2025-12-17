Maui che non allontana dal suo umano morto e gli altri | le storie dei cani durante la strage di Bondi Beach
Durante la tragedia di Bondi Beach il 14 dicembre, numerosi cani hanno vissuto momenti di paura e smarrimento. Molti hanno resistito al caos, restando vicino ai loro umani o cercando di proteggere le persone care. Le storie di questi cani mostrano coraggio, lealtà e il legame indissolubile tra uomo e animale, diventando simboli di speranza e resistenza in un momento di grande dolore.
Durante la strage avvenuta il 14 dicembre a Bondy Beach sono diversi i cani che sono stati ritrovati dopo i concitati e drammatici momenti di terrore. Tra questi Maui, un Bovaro del Bernese che era rimasto accanto al cadavere della sua persona di riferimento durante la sparatoria a Sydney. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La fedeltà di Maui, il cane che non ha lasciato il suo umano ucciso nell’attentato a Bondi Beach.
