Mattia Bari artista pop di fama internazionale stamane al Santissima Annunziata con i piccoli di pediatria e oncoematologia pediatrica

Questa mattina, al Santissima Annunziata di Taranto, un’ondata di allegria e creatività ha invaso il reparto di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica. I piccoli pazienti hanno incontrato Fake, il personaggio pop art interpretato dall’artista internazionale Mattia Bari, originario di Taranto e residente a New York. Un momento speciale di colori, sorrisi e speranza, che ha portato energia e gioia tra i bambini e le loro famiglie.

L'iniziativa, promossa dall'associazione Simba ODV e dal vicesindaco Mattia Giorno, ha trasformato per qualche ora gli spazi di cura in un luogo di gioco e condivisione: i bambini hanno disegnato e creato insieme all'artista, vivendo così un'esperienza pensata per alleggerire il percorso ospedaliero e vivere insieme un momento di festa.

